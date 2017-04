పన్నీర్ కు పళనిసామి ప్రభుత్వం సవాల్: కేసు వెనక్కి తీసుకుంటేనే !

తమిళనాడు సీఎం ఎడప్పాడి పళనిసామి ప్రభుత్వంలోని సీనియర్ మంత్రి సీవీ షణ్ముగం కొత్త డిమాండ్ తెరమీదకు తీసుకు వచ్చి ఆ పని చేస్తేనే చర్చలకు మేము సిద్దం అంటూ పన్నీర్ సెల్వం వర్గానికి సవాలు విసిరారు.

English summary

Tamil Nadu Minister CV Shanmugam urges that OPS team should withdraw their case from election commission. all should work for the party CV shanmugam said.