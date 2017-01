ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అర్చనా రామసుందరం దేశంలోనే తొలి మహిళా సీబీఐ చీఫ్ గా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం కనిపిస్తోంది.

Story first published: Monday, January 16, 2017, 18:03 [IST]

English summary

The Central Bureau of Investigation (CBI) may get its first woman chief on Monday, with Archana Ramasundaram, a woman IPS officer of the Tamil Nadu cadre, in contention for the post.