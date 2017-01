ఎన్ ఆర్ ఐ లకు షాక్ :నగదును మార్చుకోవాలంటే అనుమతి పత్రాలు తీసుకోవాల్సిందే

పెద్ద నగదు నోట్ల రద్దు తర్వాత ఎన్ ఆర్ ఐ లు రద్దు చేసిన నగదును మార్పిడి చేసుకొనేందుకుగాను కస్టమ్స్ అధికారుల అనుమతిని తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

to exchange old notes nris need to get for stamped from customs department, at the airport land customs stations etc on entry, customs stamp on the said forms shall be affixed and the same shall be submitted along with other documents to rbi offices.