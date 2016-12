పన్నీర్ సెల్వంకు ఎంజీఆర్ ఫ్యామిలీ మద్దతు: శశికళకు షాక్

ఎంజీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు తమిళనాడు సీఎం పన్నీర్ సెల్వంకు మద్దతు ప్రకటించారు. శనివారం ఎంజీఆర్ 29వ వర్దంతి సందర్బంగా మెరినా బీచ్ లో ఎంజీఆర్ స్మారకం దగ్గర నివాళులు అర్పించారు.

English summary

Sudha Vijayakumar, close relative of former CM MGR says that AIADMK party members must back O Panneerselvam in the Party.