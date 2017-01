ఆడవాళ్లు అర్ధనగ్నంగా బజార్లో తిరిగితే అంతే: బెంగళూరు ఘటనపై అబూ అజ్మీ

బెంగళూరులో డిసెంబర్ 31 రాత్రి జరిగిన 'కీచక పర్వం'పై తాజాగా సమాజ్ వాది పార్టీ నాయకుడు అబు అజ్మీ కూడా స్పందించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 15:57 [IST]

English summary

Samajwadi Party leader Abu Azmi sparked a controversy on Tuesday while commenting on the mass molestation of women, who had gathered on Bengaluru’s MG Road to celebrate the New Year, as he purportedly put the blame on the victims.