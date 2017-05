'మా మరుగుదొడ్లు చోరీకి గురయ్యాయి, వెతికి పెట్టండి'

ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బిలాస్‌పూర్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఓ మహిళ తన కుమార్తెతో కలిసి విచిత్రమైన కేసు పెట్టింది. తమ రెండిళ్లల్లోని మరుగుదొడ్లను ఎవరో ఎత్తుకెళ్లారని, వెంటనే వెతికి పెట్టి, ఆ దొంగలను శిక్షించాలని

English summary

A woman and her daughter filed a police complaint after they found out that the two toilets, proposed under the Swachh Bharat Abhiyan, were shown in documents as already constructed for which the fund was also released.