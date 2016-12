కారులో ఎటిఎస్ ఉన్నతాధికారి, మహిళ అనుమానాస్పదస్థితిలో మరణం, కారులో మృతదేహలు

రాజస్థాన్ కు చెందిన ఎటిఎస్ ఉన్నతాధికారి, మహిళ అనుమానాస్పద స్థితిలో మరణించారు. సుదీర్ఘంగా సెలవులో ఉన్న ప్రభాకర్ అనే ఐపిఎస్ అధికారి ఇటీవలే విధుల్లో చేరారు.

English summary

Bodies of rajasthan anti terrorism squad officer prabhakar and woman were found inside a car near jaipur on Thursday .both were killed buy gunshots fired from prabhakar's service revolver.