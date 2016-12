ల్యాప్ టాప్ బుక్ చేస్తే , పార్శిల్ లో చూస్తే షాక్ అవుతారు

ఆన్ లైన్ లో బుక్ చేసిన ల్యాప్ టాప్ ల స్థానంలో సిరామిక్ టైల్స్ ను పంపుతున్న ఆరుగురు సభ్యుల ముఠాను పోలీసులు అరెస్టుచేశారు. మెటల్ ప్రేమ్ లలో ల్యాప్ టాప్ లకు బదులుగా సిరామిక్ టైల్స్ ను ఉంచుతున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

six members of gang were arrested stealing laptops and selling them . police came to know of the thefts when a company received ceremic tiles frames to give them the weight and look laptops.