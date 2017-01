మోడలింగ్ కోసం ట్రాక్ పై అలా, ప్రాణాలను పోగోట్టుకొన్నారు

ఫోటోలపై ప్రేమ ఇద్దరి ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టింది. రైలు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో ఫోటోలు తీసుకోవాలనే కోరిక ఇద్దరి ప్రాణాలను తీసింది. ఈ ఘటన న్యూఢిల్లీలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

train crushes two boys clicking photos in delhi ,yash kumar and shubam along with friends went to railay track for clicking photos, they didnot identifiy when train comes near