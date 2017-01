అస్సాంతో పాటు త్రిపుర, భారత్-బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దులోను భూ ప్రకంపనలు చోటు చేసుకున్నాయి.

English summary

remors were felt across Assam and Northeast India as an earthquake with a magnitude of 5.5 jolted Tripura, near the India-Bangladesh border.