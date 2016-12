తన డిమాండ్ ను పట్టించకోలేదని, దండం తీసుకొని పరుగెత్తాడు,టిఎంసి ఎంఏల్ఏ తీరుపై స్పీకర్ అసహనం

తన డిమాండ్ ను పట్టించుకోకపోవడంతో స్పీకర్ టేబుల్ పై ఉన్న దండాన్ని తీసుకొని బయటకు పరుగెత్తాడు టిఎంసి ఎంఏల్ఏ బర్మాన్. ఈ ఘటనతో స్పీకర్ తీవ్ర అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశారు. అటవీశాఖ మంత్రి పై వచ్చిన లైంగిక ఆరోపణ

English summary

former leader of the opposition and trinmool congress mla sudip roy barman on monday snatched speaker ramendra chandra debnath's ceremonial mace from his table and made off with it before being restrained by the marshal of the assembly .barman was protesting against the speakers rfusal allow a discussion on sex scandal involving forest and rural development minister naresh jamatia.