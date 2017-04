ట్రిపుల్ తలాక్ పై ముస్లిం మహిళ సంచలనం, మోడీపై ప్రశంసలు

ట్రిపుల్ తలాక్ పై ముమ్మరంగా చర్చ సాగుతున్న సమయంలోనే ఓ ముస్లిం మహిళ సంచలన నిర్ణయం తీసుకొన్నారు.ట్రిపుల్ తలాక్ ఆచారం వల్ల బాధితులౌతున్న వారి జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చేందుకుగాను ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ చే

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Amid raging debate over the issue of triple talaq, a Muslim woman has hailed Prime Minister Narendra Modi's efforts to bring change for the sufferers of the practice.The Uttarakhand woman further said it was better to convert and adopt Hinduism than to face injustice due to triple talaq system.