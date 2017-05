హిందువుగా మారతా, లేదంటే ఆత్మహత్యే: తలాఖ్ బాధిత మహిళ ఆవేదన

ట్రిపుల్ తలాక్‌కు వ్యతిరేకంగా మారో బాధిత మహిళ గళమెత్తింది. కొద్ది రోజుల క్రితం ట్రిపుల్ తలాక్ కారణంగా ఒంటరిగా మారిన ఆమె.. తనకు న్యాయం చేయకపోతే హిందూమతం స్వీకరిస్తానని స్పష్టం చేసింది.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 15:47 [IST]

English summary

In a new video which went viral on Wednesday, a Muslim woman Shamim Jahan, a native of Udham Singh Nagar, Uttarakhand who was given triple talaq by her husband Asif inside Gadarpur police station has threatened either to convert to Hinduism or commit suicide if she did not get justice.