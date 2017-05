ట్రంప్ దెబ్బకి భారత ఐటి దిగ్గజ కంపెనీలు దిగి వస్తున్నాయి. అమెరికా స్థానికులకు ఉద్యోగాలు కల్పించే విషయంలో కాగ్నిజెంట్ కూడా దిగివచ్చింది.

English summary

Talking about Cognizant's visa requirements, Mehta said the company is working on reducing its dependence on these work permits.