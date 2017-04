సుకేష్ కస్టడీకి పోలీసులకు చుక్కలు: కోర్టులు, జడ్జీల ఇళ్లకు పరుగు!

దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన ఎన్నికల కమిషన్‌కే లంచం ఇవ్వజూపిన కేసులో మరో ఆసక్తికర పరిణామం చోటు చేసుకుంది. లంచం కేసులో టీటీవీ దినకరన్ మధ్యవర్తిగా చెబుతున్న సుకేశ్ చంద్రశేఖర్‌‌ను సోమవారం మధ్యాహ్నం ఢ

English summary

It was a big bust and they needed his custody urgently. However in order to seek the custody of Sukesh Chandrasekhar, the man who promised T T V Dinakaran the AIADMK's two leaves symbol, the Delhi Crime Branch needed a judge. Sukesh was arrested with Rs 1.3 crore from a hotel in South Delhi and it is alleged that this was the money that was given to him to bribe Election Commission of India officials.