బెయిల్ కోసం ధరఖాస్తు చేసిన దినకరన్

లంచం ఇవ్వజూపిన కేసులో అరెస్టైన అన్నాడీఎంకె బహిష్కృత నేత టీటీవి దినకరన్ బెయిల్ కోసం ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.ఈ మేరకు ఆయన బుదవారం నాడు బెయిల్ కోసం ధరఖాస్తు చేసుకొన్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Ttv Dinakaran appel for bail in Delhi high court on Wednesday.Delhi police arrested Dinakaran on Tuesday night in bribe case