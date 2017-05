టీటీవీ దినకరన్ కు మళ్లీ కష్టాలు: లంచం ఇవ్వడానికి లక్కీ నెంబర్: కోర్టులో సాక్షాలు !

ఎన్నికల కమిషన్ కు రూ. 50 కోట్లు లంచం ఎరవేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అన్నాడీఎంకే పార్టీ (అమ్మ) నాయకుడు టీటీవీ దినకరన్ కు ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు సినిమా చూపిస్తున్నారు. టీటీవీ దినకరన్ లంచం ఇవ్వడా

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 17:11 [IST]

English summary

The Delhi Police said they have a recorded phone conversation between Dinakaran and Sukesh to prove the same. Police said the two used to communicate mostly on WhatsApp but on the intervening night of April 15 and 16 this year, they spoke over the phone.