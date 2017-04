టీటీవీ దినకరన్ అనే నేను, అయ్యా: ఢిల్లీకే ఝలక్, తెగించాడు: అంతేనా!

ఎన్నికల కమిషన్ కు రూ. 50 కోట్లు ఎరవేశారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న దినకరన్ శనివారం మంచి రోజు కాదని సిద్దాంతులు చెప్పారని ఆరోజు ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసుల ముందు విచారణకు హాజరుకావాలంటే హడలిపోతున్నారు.

English summary

Two leaves case: TTV dinakaran has requested the Delhi police officials to give 3 days time to appear before them for the probe.