లాభాల బాటలో ట్విట్టర్ , అంచనాలను మించి లాభాల్లోకి , ఎందుకంటే?

ట్విట్టర్ అందరి అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ ఆదాయాన్ని సంపాదించింది. ఆర్తికంగా నష్టాల్లో ఉన్న కంపెనీ కొనుగోలు చేసేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో కొనసాగిన ట్విట్టర్ నష్టాలను అధిగమించింది.

English summary

Twitter 0.34% shares popped more than 10% to $16.13 in pre-market trading on Wednesday after the company reported first-quarter earnings and user growth that beat analysts’ estimates.