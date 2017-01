బస్సులో యువతిపై లైంగిక దాడి,డ్రైవర్, కండక్టర్ అరెస్టు

కర్ణాటక రాష్ట్రంలో ఓ బస్సులో ప్రయాణీస్తున్న ఓ యువతిని లైంగిక దాడికి ప్రయత్నించిన బస్సు డ్రైవర్ , కండక్టర్ ను పోలీసలుు అరెస్టు చేశారు. ఈ విషయాన్ని యువతి ఫేస్ బుక్ లో పోస్టు చేసింది. ఫేస్ బుక్ లో పోస్టు

English summary

two bmtc employees arrested in banglore, they allegedly sexual harassement on a lady in bus on jan 10 th night.