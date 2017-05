మళ్లీ తెగబడ్డ పాక్: సరిహద్దు వెంబడి కాల్పులు, ఇద్దరు మృతి!

పాక్ సైన్యం తేలికపాటి ఆయుధాలు, 82 ఎంఎం, 120 ఎంఎం మోర్టార్లతో కాల్పులకు దిగినట్టు ఒక అధికార ప్రకటన తెలిపింది. భారత సైన్యం పాక్ కాల్పులను ప్రతిఘటిస్తోందని, కాల్పులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయని ప్రకటనలో పేర్కొ

English summary

Two civilians have died in a cease fireviolation by Pakistan at the Rajouri sector in Jammu and Kashmir. For the second time in three days a ceasefire violation by Pakistan has been reported from the Nowshera sector.