తప్పతాగి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్, యూనిఫామ్ చించేసి, దాడి చేసిన యువతులు

తప్పతాగిన ఇద్దరు యువతులు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చుక్కలు చూపారు. రెండు సార్లు ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ జంప్ చేసి ట్రాఫిక్ పోలీసులపై దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటన పంజాబ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకొంది.

English summary

Two women in their 20s, both SAS Nagar residents, were arrested for allegedly assaulting a traffic cop and tearing his uniform on Tuesday. The incident happened on Monday late evening after a 29-year-old woman allegedly jumped a traffic light in Sector 43 and did not stop on a cop’s signal.