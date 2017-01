టెక్కీలకు షాక్ :సాప్ట్ వేర్ కు కష్టకాలమే,ఉద్యోగులకు ఐటి కంపెనీ బాస్ ల లేఖలు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చోటుచేసుకొంటున్న మార్పులు ఐటిరంగంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. అయితే రానున్న రోజుల్లో ఐటి రంగం తీవ్రమైన ఒడిదొడుకులను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని దేశీయ ఐటి కంపెనీలకు చెందిన దిగ్గజాలు.

English summary

two i.t. companies has warned employees that their industry faced a gave threat from rising political and economic conflict around the world.