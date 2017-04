టీటీవీ దినకరన్ తిక్కచేష్టలకు ఇంకో వికెట్ ! దెబ్బకు కొందరు మాయం, ఏం చేద్దాం ?

టీటీవీ దినకరన్ అనుచరుడైన మరో ఏజెంట్ షా ఫైసల్ ను విచారించాలని ఢిల్లీ క్రైం బ్రాంచ్ పోలీసులు నిర్ణయించారు. విచారణకు హాజరు కావాలని ఇప్పటికే అతనికి సమాచారం ఇచ్చారని తెలిసింది.

English summary

AIADMK two leaves bribery case, one more agent Sha Faisal will be inquired today !