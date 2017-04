రెండేళ్లు పిల్లాడు లైంగికంగా వేధించాడా?: మహిళ షాకింగ్ ఫిర్యాదు..

నిజానికి సదరు మహిళ భర్తపై అంతకుముందు ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీ కింద కేసు నమోదైందని, ఆ కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు తమపై కక్ష కట్టారని బాలుడి తండ్రి పేర్కొన్నాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

He may not have been a witness to police brutalities, yet the two-year-old Dalit boy in Bihar’s East Champaran district, 153 km north of Patna, dreads men in uniform.