కళ్ళెదుటే యువతి కిడ్నాప్ యత్నం... అయినా స్పందించని జనం!

ప్రస్తుత సమాజ పరిస్థితికి అడ్డం పడుతోన్న ఘటన ఇది. అందరూ చోద్యం చూశారేగానీ.. ఆపదలో ఉన్న ఆ యువతిని కాపాడేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు.

English summary

A Girl recently shared about a bad experience in her facebook post which the incident was happened in a delhi bustop. While she is waiting for bus Group of persons who came there in Scarpio vehicle was tried to kidnap her in front of co-passengers who also waiting in the same busstop.