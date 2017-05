ఇడ్లీ తిని వివాదంలో ఇరుక్కున యెడ్డీ: బీజేపీ తీరుపై కర్ణాటకలో తీవ్ర విమర్శలు!

దళితుల ఇళ్లలో చేసిన అల్పహారాన్ని కాకుండా, రెస్టారెంట్ నుంచి ఆయన బ్రేక్ ఫాస్ట్ తెప్పించుకున్నారని ప్రత్యర్థి పార్టీల నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు.

English summary

A Dalit youth has filed a complaint with Mandya district police against Karnataka BJP chief B S Yeddyurappa, accusing him of practising untouchability. Venkatesh D has said in his complaint that during his visit to Chitradurga district on Friday,