కొత్త టెక్నాలజీలకు సిద్ధం కాని ఇంజినీర్లను తొలగించడాన్ని మరింత పెద్దఎత్తున ఐటీ సంస్థలు కొనసాగిస్తాయని, ఎగ్జిక్యూటివ్‌ల ఎంపికలో సాయపడే హెడ్‌హంటర్స్‌ ఇండియా అంటోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Monday, May 15, 2017, 8:02 [IST]

English summary

Executive search firm Head Hunters India on Sunday said the job cuts in IT sector will be between 1.75 lakh and 2 lakh annually for next three years due to ‘under-preparedness’ in adapting to new technologies.