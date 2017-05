వధువు బట్టలిప్పించి!: మరికొద్ది గంటల్లో పెళ్లి అనగా ఘోర అవమానం..

వధువును సైతం పోలీస్ స్టేషన్ కు పిలిపించిన పోలీసులు.. వరుడు తరుపు మహిళలతో ఆమెను తనిఖీ చేయించారు. స్టేషన్ లోని ఒక గదిలోకి పంపించి.. ఆమెను వివస్త్రను చేయించి తనిఖీలు చేశారు.

English summary

A woman was allegedly forced to strip in front of the women of her groom's family in Uttar Pradesh's Mahoba district on account of a rumour that she was suffering from leukoderma, which causes white patches on the skin.