అఖిలేష్ యాదవ్ ను పెంచింది ఈ శకుని మామే

అఖిలేష్ యాదవ్ నిక్కర్లు వేసుకుని వయసు నుంచి నాకు తెలుసు, అతని చదువు, ఎదుగుదల, వ్యక్తిగత జీవితం అన్నింటిలో నేను తోడ్పడ్డానని, నా అనుకున్న వాళ్లే మనల్ని ద్వేషిస్తే, మనల్ని వద్దునకుంటే ఎంత బాధపడతామో కదా

English summary

Akhilesh was four years old. His education, his private life, we have contributed to it, I am saddened at what he has said about me, Samajwadi Party MP Amar Singh said in Lucknow.