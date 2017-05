మాజీ మంత్రి, సమాజ్‌వాది పార్టీ నేత అజమ్ ఖాన్ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నర్ రామ్ నాయక్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్‌కు గురువారం లేఖ రాశారు.

English summary

Uttar Pradesh Governor Ram Naik has written to Chief Minister Yogi Adityanath, seeking action against former Minister Mohammad Azam Khan on various charges, including misuse of official position.