ఆ 17కులాలను ఎస్సీల్లో చేర్చాలని సీఎం నిర్ణయం..

యూపీలోని వెనుకబడిన (ఓబీసీ) 17కులాలను ఎస్సీ జాబితాలో చేర్చాలని ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Playing the caste card ahead of Assembly elections, the Akhilesh Yadav government on Thursday gave its assent to include 17 Other Backward Castes in the Scheduled Castes (SC) list.