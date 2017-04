ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని మొయిన్‌పురిలో దారుణం జరిగింది. భూవివాదంలో ఓ మహిళను పోలీస్ స్టేషన్‌లోనే దారుణంగా కొట్టి చంపేశారు. ఆమెపై కాల్పులు కూడా జరిపారని తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటన మంగళవారం చోటు చేసుకుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Mainpuri (UP): Woman shot dead inside a police station over land dispute; accused nabbed by people, thrashed in front of police. pic.twitter.com/XSGhdPypjQ

English summary

In a shocking incident, an unidentified woman has been murdered inside a police station in Uttar Pradesh on Tuesday.