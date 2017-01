షాక్: 12ఏళ్లుగా 500మందికిపైగా మైనర్లపై రేప్ చేశాడు

500మందికిపైగా మైనర్ బాలికలపై అత్యాచారానికి పాల్పడిన నిందితుడిని ఢిల్లీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

A 38-year-old serial rapist was arrested from Delhi's New Ashok Nagar area for targeting minors girls aged between seven and eleven years on Sunday.