ఆడపిల్ల పుట్టిందని తలాక్ , న్యాయం చేయాలని బాధితుల వేడుకోలు

ఆడపిల్ల పుట్టిందనే కారణంగా ఓ ముస్లిం మహిళకు భర్త తలాక్ చెప్పాడు. ఈ మేరకు బాధితురాలు తనకు న్యాయం చేయాలని ఆమె ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతోంది.

English summary

A woman from Uttar Pradesh lodged a complaint with the police saying that her husband threatened her with triple talaq after she gave birth to a girl child.