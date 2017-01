నిర్లక్ష్యం ఖరీదు నిండు ప్రాణం: పీకలదాకా తాగి కారు నడిపిన మంత్రి కారు డ్రైవర్

ఉత్తరప్రదేశ్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ సహాయ మంత్రి కారు ఢీకొని సోమవారం రాత్రి బండి లాగే వ్యక్తి మృతి చెందాడు.

English summary

A 25-year-old cart owner was killed on the Hardoi-Lucknow highway when the driver of Uttar Pradesh’s rural development junior minister Omkar Singh Yadav ran the minister’s official car into him Monday night. The minister was not present in the vehicle.