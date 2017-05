భార్య హత్య కేసులో నిందితుడైన ఎమ్మెల్యేను ఆశీర్వదించిన యూపీ సిఎం

భార్య సారాసింగ్ హత్య కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న ఓ ఎమ్మెల్యేతో వేదిక పంచుకోవడంతో పాటు అతడిని ఆశీర్వదించి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు.

English summary

Nautanwa Independent MLA Aman Mani Tripathi, accused of murdering his wife, met Chief Minister Yogi Adityanath on Sunday, triggering speculations that he could join the Bharatiya Janata Party (BJP) in the near future.