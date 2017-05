అక్కడ అవులను చంపినా.. మద్యం అమ్మినా.. అమ్మాయిలు ఫోన్ మాట్లాడినా ‘ఫైన్’!

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మధుర జిల్లాలో ఉన్న ఓ గ్రామం వినూత్న నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. ఆవులను చంపినా, మద్యం అమ్మకాలు చేపట్టినా, మహిళలు వీధుల్లో ఫోన్‌ వాడినా భారీగా జరిమానా విధించనుంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Panchayat of Madora village in Uttar Pradesh's Mathura district on Wednesday decided to penalise girls who use mobiles while walking on the street. The Panchayat members decided a fine of ₹21,000 on such girls in order to reduce the rate of crime against girls and elopement. Apart from the penalty, the Panchayat would also decide a requisite punishment.