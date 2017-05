'చిప్స్ ప్యాకెట్' కోసం ఇలానా!.. భార్యకు భర్త ఊహించని షాక్?

భర్త తీసుకొచ్చిన చిప్స్ ప్యాకెట్స్ లో ఒకదానిని బాధితురాలు ఆమె తల్లిదండ్రులకు ఇచ్చింది. చిప్స్ ప్యాకెట్ తన అత్తమామలకు ఇవ్వడం సహించని సదరు భర్త.. ఏకంగా 'తలాక్ తలాక్ తలాక్' అంటూ ఆమెకు విడాకులిచ్చేశాడు.

English summary

A 26-year-old woman met Uttar Pradesh minister of state for food and supplies Atul Garg on Sunday and alleged that she was subjected to ‘triple talaq’ by her husband over a trivial matter.