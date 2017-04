పెళ్ళికి బ్యాండ్ మేళం వాడారని దళితులు వాడే బావిలో కిరోసిన్ కలిపారు

స్వాతంత్య్రం వచ్చి 70 ఏళ్లు దాటినా ఇంకా దళితులు, పీడితుల పట్ల వివక్ష కొనసాగుతూనే ఉంది. మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దళితులపై వేధింపులు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయని తాజాగా జరిగిన ఘటన ఒకటి రుజువు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

In Mana village of Madhya Pradesh, villagers who fall in the upper caste category allegedly poured kerosene in a well which is used by the ones who fall in the lower caste category.