అభ్యర్థులు అగస్టు01,2017నాటికి 32సం. కలిగి ఉండాలి. నిబంధనలకు అనుగుణంగా వయసు సడలింపు ఉండవచ్చు.

English summary

Union Public Service Commission (UPSC) has invited applications for the recruitment of 710 vacancies by conducting Combined Medical Services Examination (CMSE) 2017. Eligible candidates may apply online from 26-04-2017 to 19-05-2017 till 06:00 pm.