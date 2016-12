వాట్సాప్ లో అసభ్య మేసేజ్ :సెల్పీ పంపి , ఆత్మహత్య చేసుకొన్నాడు

వాట్సాప్ లో వచ్చిన అసభ్యకర సందేశాలతో ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చే.సుకొన్నాడు. రైలు కింద పడి చనిపోతున్నామని కుటుంసభ్యులకు సెల్పీ దిగి పోటో పంపాడు. చివరి నిమిషంలో పట్టాల నుండి భార్యను తప్పించాడు. ఈ ఘటన మహరాష్ట

English summary

vishal khade , allegedly committed sucide in maharastra's thane district by jumping in front of a train on thursday. he was frustrated over abusive whatsapp messages which he received from a person said police.