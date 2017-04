ఇలా చేస్తారా?: టీసీఎస్, ఇన్పోసిస్, కాగ్నిజెంట్లపై అమెరికా ఆగ్రహం

ప్రముఖ భారత ఐటీ కంపెనీలపై అమెరికా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. భారీగా హెచ్1బీ వీసాల దరఖాస్తులు చేసి లాటరీ విధానంలో ఎక్కువ వీసాలను కైవసం చేసుకుంటున్నాయంటూ టీసీఎస్, ఇన్ఫోసిస్‌లను విమర్శించింది.

English summary

‘You may know their names well, but like the top recipients of the H-1B visa are companies like Tata, Infosys, Cognizant -- they will apply for a very large number of visas, more than they get, by putting extra tickets in the lottery raffle, if you will, and then they’ll get the lion’s share of visas,’ an America official had said.