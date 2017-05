ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: 14మంది మృతి, 24మందికి గాయాలు

ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని ఎటా జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఆగ్రా నుంచి ఎటా ప్రాంతం వైపు పెళ్లి బృందంతో వెళ్తున్న ట్రక్కు సరాయ్‌ నీమ్‌ వద్దకు రాగానే అదుపు తప్పి కాలువల

English summary

In an unfortunate incident, at least 14 people were killed after a mini truck overturned in Uttar Pradesh’s Etah, according to ANI report. It has been learned that more than 24 persons were injured in the incident, ANI report says. Further details awaited.