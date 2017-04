గప్ ‘చిప్’గా పెట్రోల్ బంకుల దందా.. షాకింగ్ నిజాలు, వాహనదారుల జేబుకు చిల్లు

పెట్రోల్ బంకుల భారీ దందా వెలుగులోకి వచ్చింది. యూపీలో 1000కి పైగా పెట్రోల్ బంకులలో చిప్ ఆధారిత డివైజ్ ను వాడుతూ వాహనదారులను మోసగిస్తున్నారు. ఈ రాకెట్ ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా సాగుతోన్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

The Special Task Force of Uttar Pradesh Police arrested 23 people and sealed seven petrol pumps in Lucknow for allegedly duping consumers on Friday night. The dispensing machines at these petrol pumps were allegedly fitted with a remote-controlled electronic chip to deliver less fuel to customers. The police had sealed the petrol pumps on Thursday after they recovered 15 electronic chips and 29 remote controls. Of those arrested on Friday, four are owners, nine managers, nine salesmen and one technician.