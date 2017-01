యుపిలో కాంగ్రెసు, అఖిలేష్ ఎస్పీకి మధ్య పొత్తు దాదాపుగా ఖాయమైనట్లే.. ప్రియాంక గాంధీతో డింపుల్ జరిపిన చర్చలు కొలిక్కి వచ్చినట్లు భావిస్తున్నారు.

English summary

Samajwadi Party MP Dimple Yadav might have stayed in the shadows of her family seniors so far, but political insiders say that she might emerge as a force to reckon with in the upcoming Uttar Pradesh Assembly polls.