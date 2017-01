రేప్ చేస్తుంటే ప్రతిఘటించినందుకు.. చెవులు కోసేశారు..

జనవరి 4న, నలుగురు మదమెక్కిన కామాంధులు బాధిత యువతి ఇంట్లో చొరబడ్డారు. ఆపై ఆమెను గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. ఈ క్రమంలో బాధిత యువతి వారి లైంగిక దాడిని తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో.. ఆమె చెవులను కోసేశారు.

English summary

In a shocking incident, as many as four persons in Uttar Pradesh's Baghpat allegedly attempting to rape a girl chopped off her ears after she repeatedly resisted them.