అసెంబ్లీలో హాయిగా కునుకేసిన ఎమ్మెల్యేలు: అంత సీరియస్ చర్చ జరుగుతుంటే!..

ప్రజాప్రతినిధులు పనితీరును ప్రజలు తెలుసుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో యోగి ఈ నిర్ణయం తీసుకోగా.. ఆయన నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు నిద్రలోకి జారుకోవడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Several Uttar Pradesh MLAs were on Monday caught sleeping during the Goods and Services Tax (GST) meeting in Lucknow's Lok Bhawan. This was the first Legislative Assembly meeting since Yogi Adityanath's government came into power