టెక్నీషియన్స్‌తో పాటు వైద్యులపై దాడి చేశాడు. దీంతో ఆసుపత్రి యాజమాన్యం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు మోహిత్ ను అదుపులోకి తీసుకోగా.. పోలీస్ స్టేషన్ లోను అతను రెచ్చిపోయాడు.

English summary

In a shocking incident, a Samajwadi Party MLC's nephew - Mohit - has been filmed assaulting policemen in Uttar Pradesh's Etah. It all started with an altercation at a district hospital, where Mohit had gone for an X-ray. He first attacked the technician, then the doctor, and when he was hauled up by the cops, he attacked them too.