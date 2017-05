కర్ణాటక కేడర్ ఐఎఎస్ అధికారి తివారీ మరణం వెనుక ఉన్న మిస్టరీ, ఏం జరిగింది?

నాలుగు రోజుల క్రితం ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలో అనుమానాస్పదస్థితిలో కర్ణాటకకు కేడర్ కు చెందిన ఐఎఎస్ అధికారి అనురాగ్ తివరా మరణించారు.

English summary

Uttarpradesh SIT to probe the death of Karnataka cadre IAS officer Anurag Tiwari, a native of Uttar Pradesh.The SIT has been asked to submit its report within 72 hours, Senior Superintendent of Police Deepak Kumar said.